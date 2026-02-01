Сумеет ли «Вашингтон» набрать очки в матче с лидером Востока?

В воскресенье, 1 февраля, «Вашингтон Кэпиталз» примет «Каролину Харрикейнз» в рамках регулярного сезона Национальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

19' Резкий бросок Лапьера в дальний угол ворот «Каролины», успел щитом отразить шайбу вратарь Андерсен.

19' Встрепенулся «Вашингтон» после второй пропущенной шайбы, перевели игру в зону «Каролины» хозяева.

18' Гоол! 0:2. Ошибся в собственной зоне защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, обокрал его нападающий «Каролины» Себастьян Ахо, впоследствии технично переиграв вратаря хозяев Стивенсона.

17' Позиционная атака «Каролины», свели её к борьбе у бортов хоккеисты «Вашингтона».

16' Бросок Фрэнка из круга вбрасывания «Каролины», щитками отразил шайбу вратарь Андерсен.

15' Убежал игрок «Каролины» один на один с вратарем «Вашингтона», но промахнулся мимо ворот.

15' Бросок Сурдифа с центра зоны атаки «Вашингтона», шайба мимо ворот пролетела.

15' Продолжает атаковать «Каролина» на эмоциях после заброшенной шайбы.

14' Гоол! 0:1. Марк Янковски оказался в полном одиночестве на пятаке у ворот «Вашингтона» и технично переправил шайбу мимо вратаря хозяев Стивенсона. Классная голевая передача на счету Уильяма Каррье.

13' Чуть снизился темп игры, аккуратнее стали действовать соперники.

12' Выровнялась игра, команды поочередно проводят атаки.

11' Инициатива у «Каролины».

10' Бросок Никишина с края зоны атаки «Каролины», щитком отразил шайбу вратарь хозяев Стивенсон.

09' Тщательно готовит угрозу воротам «Вашингтона» «Каролина».

08' Бросок Уилсона, подправление Протаса на пятаке у ворот «Каролины», спас гостей вратарь Андерсен.

07' Позиционная атака «Каролины», отбились хозяева.

06' Бросок Элерса в створ ворот «Вашингтона», отбил шайбу вратарь хозяев Клэй Стивенсон, добивал нападающий «Каролины» Миллер, но и с этой угрозой справился вратарь.

06' Бросок Чикрена из под защитника «Каролины» Никишина, отразил шайбу за пределы площадки вратарь гостей Андерсен.

05' В полном составе играет «Каролина».

04' Удалось «Каролине» в меньшинстве вывести шайбу из своей зоны.

04' Мощный щелчок Овечкина, щитком отразил шайбу вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен.

03' Удаление у «Каролины», на 2 минуты оштрафован Тейлор Холл.

03' Натянул кистевой бросок Сандин, зафиксировал шайбу вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен.

02' Позиционная атака «Вашингтона» не привела к броску по воротам «Каролины».

01' Этен Фрэнк ворвавшись в зону атаки «Вашингтона» нанес бросок, шайба рядом со штангой ворот «Каролины» пролетела.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Каролины».

До матча

01:08 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

00:50 Матч пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне, вмещающей 18 573 зрителей.

00:40 Главными судьями матча будут Майкл Маркович и Ти Джей Люксмор из Канады.

Стартовые составы команд

«Вашингтон»: Стивенсон, Бьёрклунд; Сандин, Карлсон, Фехервари, ван Римсдайк, Чикран, Чисхольм, Макмайкл, Протас, Бовиллье, Строум, Овечкин, Уилсон, Сурдиф, Леонард, Дауд, Фрэнк, Лапьер, Дьюхейм.

«Каролина»: Басси, Андерсен; Никишин, Славин, Уокер, Миллер, Чатфилд, Гостисбер; Джарвис, Ахо, Свечников, Блейк, Стэнковен, Холл, Мартинук, Стаал, Элерс, Котканиеми, Янковски, Каррье.

«Вашингтон»

В 55 матчах столичный коллектив заработал 59 очков, с которыми находится на 10-м месте Восточной конференции, на 6 пунктов отставая от зоны плей-офф. Последние пару недель «Вашингтон» провел за пределами домашней арены. Днями ранее в канадской Альберте команда Спенсера Карбери обыграла «Калгари» (1:3) и уступила «Эдмонтону» (5:6, от), после чего на территории Штатов сгорела «Сиэтлу», но взяла верх над «Детройтом» (4:3, бул.).

Одна победа в два-три матча или реже — недопустимо слабый результат в условиях плотной конкуренции на Востоке. Но именно такую динамику показывает «Вашингтон». Кризисная команда Спенсера Карбери выиграла только в трех матчах из десяти последних, тогда как в пяти играх с отрицательным результатом в ворота «Кэпиталз» забрасывали 4 шайбы и более. Не помогут команде в отчетной встрече: Пьер-Люк Дюбуа, Логан Томпсон и Мэтт Рой.

«Каролина»

После 53 матчей «Каролина» закрепилась на 2-й строчке Восточной конференции с 71 баллом на счету, на 1 зачетный пункт отставая от лидирующей «Тампы». Неделю назад «Каролина» неожиданно не смогла справиться с «Чикаго» на своей территории (3:4, бул.). За провалом в домашних стенах последовал уверенный выезд на территорию «Оттавы» (4:1). В последнем матче команда Рода Бриндамора одержала яркую победу над «Ютой» (5:4).

«Каролина» проводит сильный и в какой-то мере ровный сезон, уверенно чувствуя себя в группе лидеров Востока и сохраняя минимальное отставание от верхней строчки. Между тем «Харрикейнз» обладают третьей по силе результативностью в конференции и входят в тройку самых надежных команд по пропущенным шайбам. Не помогут команде в отчетной встрече: Петр Кочетков, Чарльз-Алексис Лего, Эрик Робертсон.

Личные встречи

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ команды успели провести 2 матча. В ноябре «Вашингтон» победил на выезде со счетом 1:4, а 12-го декабря в Вашингтоне победила «Каролина» 2:3 Б.

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 4 матча в регулярном сезоне НХЛ. Обе команды одержали по 2 победы: «Каролина» (4:2 и 5:1), «Вашингтон» (3:1 и 5:4 Б). Так же соперники сошлись в 1/4 финала Кубка Стэнли, «Каролина» первой одержала 4 победы (1:2 ОТ, 4:0, 5:2 и 1:3), у «Вашингтона» 1 победа (3:1).

За всю историю команды сыграли между собой 146 матчей. В 66 играх в основное время победил «Вашингтон», в 53 «Каролина», 7 матчей завершилось вничью, в овертаймах у «Вашингтона» 8 побед, у «Каролины» 7, в серии буллитов «Вашингтон» праздновал успех 9 раз, «Каролина» 5.

