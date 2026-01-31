прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.06

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» 1 февраля. Начало встречи — в 01:00 (мск).

«Вашингтон»

Турнирное положение: В 55 матчах столичный коллектив заработал 59 очков, с которыми находится на 10-м месте Восточной конференции, на 6 пунктов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: Последние пару недель «Вашингтон» провел за пределами домашней арены.

Днями ранее в канадской Альберте команда Спенсера Карбери обыграла «Калгари» (1:3) и уступила «Эдмонтону» (5:6, от), после чего на территории Штатов сгорела «Сиэтлу», но взяла верх над «Детройтом» (4:3, бул.).

Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Логан Томпсон, Мэтт Рой.

Состояние команды: Одна победа в два-три матча или реже — недопустимо слабый результат в условиях плотной конкуренции на Востоке. Но именно такую динамику показывает «Вашингтон».

Прогнозы и ставки на НХЛ

Кризисная команда Спенсера Карбери выиграла только в трех матчах из десяти последних, тогда как в пяти играх с отрицательным результатом в ворота «Кэпиталз» забрасывали 4 шайбы и более.

«Каролина»

Турнирное положение: После 53 матчей «Каролина» закрепилась на 2-й строчке Восточной конференции с 71 баллом на счету, на 1 зачетный пункт отставая от лидирующей «Тампы».

Последние матчи: Неделю назад «Каролина» неожиданно не смогла справиться с «Чикаго» на своей территории (3:4, бул.).

За провалом в домашних стенах последовал уверенный выезд на территорию «Оттавы» (4:1). В последнем матче команда Рода Бриндамора одержала яркую победу над «Ютой» (5:4).

Не сыграют: Петр Кочетков, Чарльз-Алексис Лего, Эрик Робертсон.

Состояние команды: «Каролина» проводит сильный и в какой-то мере ровный сезон, уверенно чувствуя себя в группе лидеров Востока и сохраняя минимальное отставание от верхней строчки.

Между тем «Харрикейнз» обладают третьей по силе результативностью в конференции и входят в тройку самых надежных команд по пропущенным шайбам.

Статистика для ставок

«Каролина» победила в 4 личных встречах из 5 последних

В 6 личных встречах из 7 последних команды забивали меньше 5.5 голов

В 4 личных встречах из 7 последних на льду «Вашингтона» команды играли вничью в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 3.10, ничья — в 4.31, победа «Каролины» — в 2.10.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: Эпизодические успехи «Вашингтона» не делают его фаворитом ближайшего матча против «Каролины», хоккей которой сопровождается хорошей результативностью и структурной целостностью, чего «Кэпиталз» явно не хватает на дистанции.

2.10 «Каролина» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Вашингтон — Каролина позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: «Каролина» победит за 2.10.

Прогноз: Зачастую «Харрикейнз» не испытывают сложностей в позиционной защите против команд с дефицитом атакующей мощи вроде нынешнего «Вашингтона».

1.94 Индивидуальный тотал «Вашингтона» меньше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Вашингтон — Каролина принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» меньше 2.5 за 1.94.