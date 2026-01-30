Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 января.
«Баффало» — «Лос-Анджелес» — 4:1
«Баффало» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 67 очками после 53 игр. «Лос-Анджелес» располагается на 10-м месте в Западной конференции (57 очков после 52 матчей).
«Бостон» — «Филадельфия» — 6:3
У хозяев шайбу забросил российский нападающий Марат Хуснутдинов.
У гостей забили российские форварды Никита Гребенкин и Матвей Мичков.
«Детройт» — «Вашингтон» — 3:4 Б
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал результативную передачу.
«Вашингтон» (59 очков) занимает десятое место в Восточной конференции. «Детройт» (70 очков) идет третьим на «Востоке».
«Каролина» — «Юта» — 5:4
У хозяев дубль оформил российский нападающий Андрей Свечников. Форвард был признан второй звездой матча.
«Монреаль» — «Колорадо» — 7:3
У хозяев российский нападающий Иван Демидов сделал две результативные передачи.
У гостей российский нападающий Валерий Ничушкин сделал результативный пас.
«Нью-Джерси» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ
Победный гол в овертайме на счету Нико Хишира.
Российский нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк сделал результативный пас.
«Питтсбург» — «Чикаго» — 6:2
У хозяев гол забил российский нападающий Егор Чинахов. Ему ассистировал соотечественник Евгений Малкин.
«Питтсбург» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 65 очками после 52 игр. «Чикаго» идет на 12-м месте в Западной конференции с 51 очком
«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 1:2
У хозяев результативный пас сделал российский защитник Владислав Гавриков.
У гостей российский форвард Максим Шабанов отметился голевой передачей.
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 20 бросков в створ из 21 и был признан второй звездой матча.
«Тампа-Бэй» — «Виннипег» — 4:1
У хозяев заброшенной шайбой отличился российский нападающий Никита Кучеров, у которого также результативный пас.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска в створ из 23 и был признан второй звездой матча.