Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 января.

«Баффало» — «Лос-Анджелес» — 4:1

«Баффало» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 67 очками после 53 игр. «Лос-Анджелес» располагается на 10-м месте в Западной конференции (57 очков после 52 матчей).

«Бостон» — «Филадельфия» — 6:3

У хозяев шайбу забросил российский нападающий Марат Хуснутдинов.

У гостей забили российские форварды Никита Гребенкин и Матвей Мичков.

«Детройт» — «Вашингтон» — 3:4 Б

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал результативную передачу.

«Вашингтон» (59 очков) занимает десятое место в Восточной конференции. «Детройт» (70 очков) идет третьим на «Востоке».

«Каролина» — «Юта» — 5:4

У хозяев дубль оформил российский нападающий Андрей Свечников. Форвард был признан второй звездой матча.

«Монреаль» — «Колорадо» — 7:3

У хозяев российский нападающий Иван Демидов сделал две результативные передачи.

У гостей российский нападающий Валерий Ничушкин сделал результативный пас.

«Нью-Джерси» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ

Победный гол в овертайме на счету Нико Хишира.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк сделал результативный пас.

«Питтсбург» — «Чикаго» — 6:2

У хозяев гол забил российский нападающий Егор Чинахов. Ему ассистировал соотечественник Евгений Малкин.

«Питтсбург» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 65 очками после 52 игр. «Чикаго» идет на 12-м месте в Западной конференции с 51 очком

«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 1:2

У хозяев результативный пас сделал российский защитник Владислав Гавриков.

У гостей российский форвард Максим Шабанов отметился голевой передачей.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 20 бросков в створ из 21 и был признан второй звездой матча.

«Тампа-Бэй» — «Виннипег» — 4:1

У хозяев заброшенной шайбой отличился российский нападающий Никита Кучеров, у которого также результативный пас.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска в створ из 23 и был признан второй звездой матча.

«Миннесота» — «Калгари» — 4:1

«Сент-Луис» — «Флорида» — 5:4

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 4:3 ОТ

«Ванкувер» — «Анахайм» — 2:0

«Вегас» — «Даллас» — 4:5 Б

«Сиэтл» — «Торонто» — 4:2