Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал итог матча со СКА (3:2 Б).

Игорь Никитин globallookpress.com

«Честно говоря, посредственно играли, но по буллитам выиграли. В жизни по‑разному все бывает. Не знаю пока, это плюс или минус, но рост команды виден.

У всех команд бывают хорошие и плохие времена. Сила команды, то, что мы ребятам говорим, — это найти в себе силы в игре, в ключевых моментах провести лучшую смену. У кого‑то это лучше получалось, и это дало нам шансы выиграть, а кто‑то не мог вернуться на нужную орбиту.

Парни заслужили победу в серии буллитов, и я не про эту игру, а в целом. Мы часто проигрывали по буллитам, хорошо играя. В критический момент нужно выстоять в меньшинстве, ребята самоотверженно выстояли, и это дало нам шанс на буллиты. Абрамов молодчик, реализовал свой шанс, а Гамзин отразил три броска. Это как раз к тому, что мы собрали пазл, который позволил нам победить», — цитирует Никитина «Матч ТВ».

ЦСКА располагается на 5-й позиции в таблице Запада с 62 очками в активе, а СКА — на 8-й строчке с 54 баллами.