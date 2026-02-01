Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поделился мнением о победе своей команды в матче КХЛ против «Сочи» (3:0).

Боб Хартли — главный тренер «Локомотива» globallookpress.com

«Второй период стал ключевым, а в третьем мы принимали правильные решения и не дали соперникам приблизиться по счёту. У Герната всё хорошо. Наверное, Мартин в этом моменте испугался, как и все мы. У него защемило нерв, поэтому он не чувствовал ногу, но ему помогли наши медики.

Каюмов — профессионал, который постоянно хочет становиться лучше. С ним очень легко работать, потому что Артур полностью отдаётся на играх и тренировках. Его талант и мастерство подкрепляются отличной работой», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 73 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Спартака» 4-го февраля.