40-летний защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бернс забросил свою 270-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Брент Бернс globallookpress.com

Это произошло в матче против «Детройт Ред Уингз», который завершился победой «Колорадо» со счетом 5:0. Теперь Бернс делит седьмое место в истории лиги по числу голов среди защитников вместе с Бобби Орром. В общей сложности он набрал 936 очков (270 голов и 666 передач) в 1550 матчах.

На шестом месте по этому показателю находится Ларри Мерфи (288 голов), на пятом — Денис Потвин (310 голов), на четвертом — Фил Хаусли (338 голов). Третье место занимает Эл Макиннис (340 голов), второе — Пол Коффи (396 голов). Рекорд принадлежит Рэю Бурку, который забросил 410 шайб.