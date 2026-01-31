Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (1:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Исаков
Алексей Исаков globallookpress.com

«Получились три разных периода.  Начало проспали, и здесь больше вопросы к себе.  Мы вчера прилетели, здесь не катались, это накладывало отпечаток.  Без раскатки очень важно начало встречи провести стабильно, но у нас этого не получилось.  Дальше вроде пытались навязать свою игру, но пошли удаления, которые выбивали из ритма.  Хочется, чтобы игра была стабильнее.  У всех были хорошие шансы, но "Салават" забрал свои моменты и в итоге победил.  Мы пытались взять шайбу под контроль.  Если смотреть статистику, игра была равной, но в завершении "Салават" был лучше.

Четырехминутное удаление?  Для меня такое удаление, за которое я упрекать своего игрокам не могу.  С его стороны это была случайность.

Почему команде не хватает стабильности?  Я как раз в раздевалке сказал, что сейчас недавно прошел дедлайн на обмены.  Возможно, кто‑то выдохнул и немного расслабился.  Возможно, сейчас нужно будет закручивать гайки», — приводит слова Исакова «Матч ТВ».

«Торпедо» с 65 баллами занимает четвертое место в Западной конференции.