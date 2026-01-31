Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» (1:6) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Гришин globallookpress.com

«С самого начала начали нарушать дисциплину, много удаляться, это сказалось на игре. Много времени провели в меньшинстве, потратили много сил. Во втором периоде встрепенулись, перехватили инициативу, могли что‑то сделать, а в третьем периоде остались втроем против пяти и получили гол, после чего доигрывали до конца.

Сказался ли долгий перерыв между играми? Перерыв сказывается, видно было по исполнению технических элементов. Были голевые моменты, надо было их реализовывать.

Давят ли разговоры о том, что команда может больше? Победные серии не давят, мы не считаем победы подряд, а идем от игры к игре. Поражение не нарушит настрой, проигрыши случаются. Любые серии прерываются. Нормально переварим это, к следующей игре будем в нормальном состоянии», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

«Нефтехимик» с 57 очками занимает пятое место в Восточной конференции.