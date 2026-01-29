Хоккейный клуб «Спартак» и словацкий защитник Кристиан Ярош продлили контракт на два года.  Об этом сообщила пресс-служба команды.  Новое соглашение будет действовать до конца сезона 2027/2028.

Кристиан Ярош
Кристиан Ярош globallookpress.com

Кристиан Ярош, обладатель Кубка Гагарина, присоединился к «Спартаку» в октябре.  Сейчас он является лучшим защитником команды по показателю полезности.  За это время он сыграл 30 матчей и отдал восемь результативных передач.

В предыдущем сезоне 29-летний хоккеист выступал за ЦСКА, где провел 57 игр.  В них он набрал 12 очков (2 гола и 10 передач) и показал полезность «+8».  В общей сложности в КХЛ Ярош сыграл 171 матч, забросил девять шайб, сделал 42 передачи и заработал «+15» по показателю полезности.