Хоккейный клуб «Спартак» и словацкий защитник Кристиан Ярош продлили контракт на два года. Об этом сообщила пресс-служба команды. Новое соглашение будет действовать до конца сезона 2027/2028.

Кристиан Ярош globallookpress.com

Кристиан Ярош, обладатель Кубка Гагарина, присоединился к «Спартаку» в октябре. Сейчас он является лучшим защитником команды по показателю полезности. За это время он сыграл 30 матчей и отдал восемь результативных передач.

В предыдущем сезоне 29-летний хоккеист выступал за ЦСКА, где провел 57 игр. В них он набрал 12 очков (2 гола и 10 передач) и показал полезность «+8». В общей сложности в КХЛ Ярош сыграл 171 матч, забросил девять шайб, сделал 42 передачи и заработал «+15» по показателю полезности.