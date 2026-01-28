Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Саморуков globallookpress.com

«Мы отталкиваемся в первую очередь от себя. Самое главное — идти от игры к игре, самим улучшаться. Но нам не так важно, против кого играть, повторюсь, главное — играть друг за друга.

Но раненый зверь опаснее всего? Да. Тут все просто, ничего придумывать не надо, всё давно уже придумано», — цитирует Саморукова «Матч ТВ».

«Динамо» с 60 очками занимает пятое место в Западной конференции, ЦСКА с 58 баллами — шестой. Матч между командами состоится сегодня, 28 января, начало матча — в 19:30 мск.