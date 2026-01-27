Клуб КХЛ «Автомобилист» из Екатеринбурга сообщил об уходе нападающего Кертиса Волка.

Кертис Волк globallookpress.com

«Нападающий обратился в команду с просьбой о прекращении сотрудничества. "Автомобилист" решил пойти навстречу игроку, в результате 32-летний форвард покидает нашу команду. Соглашение с хоккеистом расторгнуто по взаимному согласию сторон без взаимных финансовых выплат.

Кертис отыграл в Екатеринбурге три с половиной года и за это время успел полюбиться уральским болельщикам, в 2024 году завоевав вместе с нашей командой бронзовые медали чемпионата КХЛ и чемпионата России. В общей сложности Волк провёл 185 матчей за "Автомобилист". В этих встречах нападающий набрал 101 очко, забросив 36 шайб и отдав 65 результативных передач. В том числе в текущем сезоне в активе Кертиса 30 матчей, шесть шайб, пять голевых передач.

Хоккеист изначально сообщил, что не хотел выступать ни за какую другую команду КХЛ и свою дальнейшую карьеру связывает с одной из европейских лиг.

Мы благодарим Кертиса за игру в составе "Автомобилиста", множество ярких моментов и побед. Желаем долго и успешно продолжать свою спортивную карьеру и обходиться без травм! » — сказано в сообщении клуба.

