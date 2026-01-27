Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды над «Трактором» (3:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Не могу сказать, что нам такая победа была очень нужна. Потому что многое не получалось и в физике мы сдали. И буллит не забили, и большинство не совсем хорошее — пропало оно куда‑то. Несмотря на всё это, мы сыграли самоотверженно и дисциплинированно. Хочется видеть это в дальнейшем, особенно в плей‑офф.

Проблемы с физической формой — последствие дальневосточного выезда? У любой команды однажды наступает отрезок, когда идет спад по физике, да и психологически команда устает. Да и поездка на Дальний Восток сказалась. Сейчас нам хотелось бы, чтобы побыстрее наступил перерывчик.

Игра Толчинского? Я не вижу просадки прям. Был отрезок, когда он выкидывал шайбу, ее подбирали и забивали гол, и очко к нему прилипло. А бывает, что моментов уйма, играет хорошо. И сегодня, пожалуйста, у него моменты были, как и у Ромки Канцерова. Забивай во втором периоде, пожалуйста. Бывает такое, что не получается.

Но для меня самое главное — результат. Если не получается в атаке, то ребята стараются в обороне», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

«Металлург» с 80 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.