Нападающий «Локомотива» Максим Березкин поделился мнением об игре против «Спартака» (3:2 ОТ).

Максим Березкин globallookpress.com

«Игра была обоюдоострая. Сегодня здорово держали шайбу, угрожали воротам "Спартака" в большинстве. Те, кто выходят на большинство, должны понимать, что это привилегия. Хочется всегда выигрывать и неважно, обычный это матч, серия, игра в гостях.

Прошлый год показал, в какой хоккей надо играть, чтобы стать чемпионами. Всё начинается от обороны, а после уже остальные моменты», — приводит слова Березкина «Матч ТВ».

«Локомотив» располагается на 1-й позиции в таблице Западной конференции с 67-ю очками в активе. В следующем матче «железнодорожники» сыграют против СКА 27-го января.