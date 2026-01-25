Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о продлении контракта с защитником Лукой Профакой из клуба «Нефтехимик». Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года.

Лука Профака globallookpress.com

23-летний Профака играет за нижнекамскую команду с прошлого сезона. За это время он провёл 88 матчей в КХЛ, забросил 10 шайб и сделал 17 результативных передач, имея показатель полезности «+1».

До прихода в «Нефтехимик» Профака выступал за «Сан-Диего Галлз » в Американской хоккейной лиге (АХЛ), а также за фарм-клуб «Талса Ойлерз» в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL).

На текущий момент «Нефтехимик» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 57 очков в 50 сыгранных матчах.