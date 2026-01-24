Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о поражении в матче с «Салаватом Юлаевым» (1:2).

Дмитрий Михайлов globallookpress.com

«Плохое начало в первом периоде. Дальше стали действовать агрессивнее и плотнее. Стали возникать моменты, начали цепляться за шайбу в зоне атаки. Но в очередной раз подвела игровая дисциплина. Только в концовке забили один гол, и опять получили в пустые. К сожалению, результат такой.

Петухов? Сложно говорить после одного матча. Конечно, рассчитываем на каждого игрока. Безусловно, этот парень с агрессией в атаке. Опытный, умеет создавать моменты, зарабатывать на себе удаления.

И хорошо, что ребята начали подходить к составу. Даня Сероух долго не играл, теперь вышел. Повреждение было у Матвея Гуськова. Понятно, что сразу войти сложно, но мы рассчитываем на этих ребят. Нам нужна свежая кровь», — цитирует Михайлова «Матч ТВ».