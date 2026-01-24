Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о поражении в матче с «Салаватом Юлаевым» (1:2).

Дмитрий Михайлов
Дмитрий Михайлов globallookpress.com

«Плохое начало в первом периоде.  Дальше стали действовать агрессивнее и плотнее.  Стали возникать моменты, начали цепляться за шайбу в зоне атаки.  Но в очередной раз подвела игровая дисциплина.  Только в концовке забили один гол, и опять получили в пустые.  К сожалению, результат такой.

Петухов?  Сложно говорить после одного матча.  Конечно, рассчитываем на каждого игрока.  Безусловно, этот парень с агрессией в атаке.  Опытный, умеет создавать моменты, зарабатывать на себе удаления.

И хорошо, что ребята начали подходить к составу.  Даня Сероух долго не играл, теперь вышел.  Повреждение было у Матвея Гуськова.  Понятно, что сразу войти сложно, но мы рассчитываем на этих ребят.  Нам нужна свежая кровь», — цитирует Михайлова «Матч ТВ».