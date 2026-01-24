Пресс-служба «Ак Барса» объявила, что защитник команды Степан Фальковский попал в список травмированных.

Степан Фальковский globallookpress.com

Фальковский получил травму во втором выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура», который завершился со счётом 3:0 в пользу казанского клуба. В той игре белорус вышел на лёд в первой паре и провёл на площадке 19 минут и 46 секунд.

В сезоне 2022/2023 Фальковский сыграл 46 матчей и набрал 9 очков (2 гола и 7 передач). Помимо него, в списке травмированных игроков «Ак Барса» значатся нападающий Михаил Фисенко и защитник Альберт Яруллин.