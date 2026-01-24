Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов высказался о стиле игры, который поставил команде главный тренер команды Игорь Гришин.

Филипп Долганов — голкипер «Нефтехимика» globallookpress.com

«Я морально себя уже готовил к сезону, понимал, что могут быть такие игры, скажем так, с крупным счётом. Как у нас были уже с "Авангардом", с "Шанхайскими Драконами", где мы сыграли 7:5.

Моя задача — давать команде шанс, держать команду в игре, чтобы она выигрывала. Это самое основное, а уже счёт какой, 6:5 или 1:0 — это вторично. Не спорю, вратарю приятнее, когда ты выигрываешь 1:0. Делаешь "сухарь". Но главное — это не личная статистика, а командный результат.

Не было ли обидно слышать от Гришина, что лучше выиграть 5:4, а не 1:0, хоть и в шутку? Нет, я спокойно к этому отношусь совершенно. Понимаю, что зрителям нравится атакующий хоккей, много заброшенных шайб, когда эмоции. Когда команда играет от обороны — это не очень весело, но у меня такая работа, шайбы отбивать. Стараюсь делать её хорошо.

Идеальный матч для вратаря — 0:0 и буллиты? Нет, от забитых голов своей команды тоже получаешь приятные эмоции.

Свои пропущенные шайбы важно как можно скорее забыть? У хорошего вратаря должна быть короткая память, иначе с ума сойти можно. Просто идёшь от игры к игре, самое главное — это командный результат. Команда выиграла, значит, всё хорошо. Идём дальше. К тому же календарь плотный, игры через день, сидеть и думать, что я пять шайб пропустил — это явно лишнее. На это времени нет», — сказал Долганов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Долганов провел за «Нефтехимик» 36 матчей, отразил 92.93% бросков при коэффициенте надежности 2.58.

«Волки» занимают 5-е место в таблице Восточной конференции с 55-ю очками в активе.