Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу своей команды над СКА (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Жамнов globallookpress.com

«Тяжелая игра, чуть не получалось в атаке в первые два периода. Внесли некоторые коррективы. Попросили ребят делать правильные вещи, терпеть. Победили — молодцы.

Гутик играл с Морозовым и Порядиным, не разрушил ли тройку с Ружичкой? В конце вернули. Была одна тренировка у Гутика. Тяжеловато ему еще в плане тактики. С каждой игрой ему будет проще, будет играть лучше.

Назвали бы Санкт‑Петербург фартовым городом для "Спартака", учитывая победы над СКА и "Шанхайскими Драконами"? Посмотрим, как будет дальше. Здесь больше не от фарта, а от самой игры. Ребятам надо отдать должное. Молодцы, стояли на своем. Вратарь тоже красавец, в концовке нас выручил.

Как себя чувствует Ярош после столкновения? Тяжело сказать. Завтра будет обследование. Будем понимать, что и как. Надеюсь, обойдется.

Вспомнил ли матчи против Ларионова в НХЛ? Застал еще, когда Игорь играл в ЦСКА, в сборной пересекались. Конечно, есть воспоминания. Было тяжело, когда была русская пятерка в "Детройте". Сейчас больше сконцентрирован на команде и на том, чтобы обыграть коллегу по тренерскому цеху», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

«Спартак» с 55 очками занимает 7-е место в Западной конференции.