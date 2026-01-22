Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу своей команды над СКА (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Жамнов
Алексей Жамнов globallookpress.com

«Тяжелая игра, чуть не получалось в атаке в первые два периода.  Внесли некоторые коррективы.  Попросили ребят делать правильные вещи, терпеть.  Победили — молодцы.

Гутик играл с Морозовым и Порядиным, не разрушил ли тройку с Ружичкой?  В конце вернули.  Была одна тренировка у Гутика.  Тяжеловато ему еще в плане тактики.  С каждой игрой ему будет проще, будет играть лучше.

Назвали бы Санкт‑Петербург фартовым городом для "Спартака", учитывая победы над СКА и "Шанхайскими Драконами"?  Посмотрим, как будет дальше.  Здесь больше не от фарта, а от самой игры.  Ребятам надо отдать должное.  Молодцы, стояли на своем.  Вратарь тоже красавец, в концовке нас выручил.

Как себя чувствует Ярош после столкновения?  Тяжело сказать.  Завтра будет обследование.  Будем понимать, что и как.  Надеюсь, обойдется.

Вспомнил ли матчи против Ларионова в НХЛ?  Застал еще, когда Игорь играл в ЦСКА, в сборной пересекались.  Конечно, есть воспоминания.  Было тяжело, когда была русская пятерка в "Детройте".  Сейчас больше сконцентрирован на команде и на том, чтобы обыграть коллегу по тренерскому цеху», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

«Спартак» с 55 очками занимает 7-е место в Западной конференции.