Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли прокомментировал поражение своей команды от «Торпедо» (2:7) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Почему играл Тихомиров? Мы это обсуждали, но у нас есть определенный график, по которому играют вратари. Андрей Тихомиров сыграет в следующих матчах, но вот такое было расписание.

В чем причина плохой игры на пятаке? Здесь два момента: психологическая составляющая, во вбрасываниях этот компонент важен. Что касается моментов у ворот, то нужно действовать более физически. Сегодня оставляли вратаря на три‑четыре сейва, чтобы он сам разбирался. В этом компоненте мы были недостаточно хороши.

Принимает ли Галлан участие в жизни команды? Нет, Жерар сейчас дома и восстанавливается, поэтому насчет команды мы с ним не общаемся.

Чем отличаются две предыдущие равные встречи от той, которая была сейчас между командами? Дома помогают родные стены. Но нет оправданий по результату. С начала матча мы играли недостаточно хорошо. Хотелось бы, чтобы команда чаще выкладывалась на все 60 минут», — приводит слова Келли «Матч ТВ».

«Шанхайские Драконы» с 43 очками занимают девятое место в Западной конференции.