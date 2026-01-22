На официальном сайте Федерации хоккея России опубликовали заявление касательно решения Международной федерации хоккея (ИИХФ) не допускать национальные команды России до международных соревнований.

Федерация хоккея России globallookpress.com

«Федерация хоккея России сообщает, что не была допущена к заседанию cовета ИИХФ, состоявшемуся 21 января, и выражает разочарование от отсутствия возможности принять участие в обсуждении и выражении своей позиции.

ФХР убеждена, что решение Международного олимпийского комитета рекомендовать международным федерациям допустить российских и белорусских юниоров до международных турниров подтверждает принципы олимпийского движения о недопущении дискриминации, особенно по отношению к юным спортсменам. Тем не менее, ИИХФ проигнорировала рекомендации МОК.

ФХР считает, что аргумент о невозможности обеспечить безопасность участников международных турниров со сборной России утратил актуальность, не имеет под собой никаких оснований и является лишь формальным поводом отказа в участии нашей страны.

Федерация хоккея России считает такой подход недопустимым и обжалует решение ИИХФ об отстранении наших команд от участия в международных соревнованиях в сезоне-2026/2027 в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — сказано в заявлении ФХР.