Защитник «Флориды» Сет Джонс не сыграет за сборную США на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба НХЛ.

Джейсон Лакомб globallookpress.com

Вместо него в состав сборной США вызван 25-летний защитник «Анахайма» Джексон Лакомб. В нынешнем сезоне Лакомб набрал 31 (6+25) очко в 49 играх. Всего за карьеру в НХЛ у защитника 91 (22+69) результативный балл в 197 играх регулярного сезона.

Лакомб не играл за сборную США на Турнире четырех наций в прошлом сезоне, но выиграл золотую медаль в составе национальной команды на чемпионате мира 2025 года.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.