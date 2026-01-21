Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (5:4 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Козырев
Андрей Козырев globallookpress.com

«Хотели бы поблагодарить болельщиков, кто был сегодня и на матче в Москве.  Немного упустили инициативу во втором периоде, но проявили характер и выиграли матч.  Не согласен, что нам не хватает стабильности.  С "Динамо" мы заработали одно очко, до этого играли с сильными командами, все матчи проходят в напряженной борьбе.

Три пропущенных шайбы после четырех бросков?  Такое бывает.  Потеря концентрации», — приводит слова Козырева «Матч ТВ».

«Северсталь» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 66 набранными очками.