Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (5:4 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Козырев globallookpress.com

«Хотели бы поблагодарить болельщиков, кто был сегодня и на матче в Москве. Немного упустили инициативу во втором периоде, но проявили характер и выиграли матч. Не согласен, что нам не хватает стабильности. С "Динамо" мы заработали одно очко, до этого играли с сильными командами, все матчи проходят в напряженной борьбе.

Три пропущенных шайбы после четырех бросков? Такое бывает. Потеря концентрации», — приводит слова Козырева «Матч ТВ».

«Северсталь» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 66 набранными очками.