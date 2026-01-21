Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение своей команды от «Нефтехимика» (1:2 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Вячеслав Козлов
Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Хороший первый период провели, хотя дали сопернику создать три голевых момента.  А соперник быстрый.  И мы предупреждали, что он убегает в контратаки.  Но где‑то не подстраховали.  И в воротах нас в игре держал Влад.

Потом мы забили гол, могли еще забить.  Не очень понравилось большинство.  Как‑то беззубо сыграли.  Здорово отстояли "3 на 5", очень много заблокировали бросков.  Но в конце не вывели шайбу из зоны, и соперник нас за это наказал.  И в овертайме были моменты, но по буллитам сегодня уступили.  Пока такой результат, будем двигаться дальше.

Почему команда плохо играет в третьих периодах?  Да ничего.  Сейчас это неважно.  Нам надо двигаться дальше.  Мы не смотрим назад, а готовимся к плей‑офф.  Разбираем это, но сегодня мы могли еще забить, имели хорошие моменты.  Мы не сидели в обороне, атаковали.  Но так бывает иногда», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Динамо» с 59 очками занимает пятое место в Западной конференции.