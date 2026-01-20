Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев прокомментировал переход нападающего Даниила Гутика из «Адмирала» в «Спартак».

Даниил Гутик ХК «Адмирал»

«Надо отдать должное руководству "Спартака", которое проделало большую работу и усилило команду до дедлайна. Гутик — настоящий талант, у него прекрасные руки, техника, он очень эффективен в большинстве, умный игрок и при этом настоящий боец. Конечно, то, что он был лидером в "Адмирале", не гарантирует, что он сразу станет ведущим игроком "Спартака". Даниилу предстоит тяжёлая работа, чтобы соответствовать уровню красно-белых и ожиданиям. Многое зависит от того, как его будет вводить в команду и использовать Алексей Жамнов. Думаю, сейчас такое усиление особенно будет заметно, ведь Ружичка уедет на месяц на Олимпиаду. Возможно, именно Гутик сумеет компенсировать отсутствие лидера.

Что касается Чезганова, Усманова и Ефремова, ребята хорошие, сейчас у них хороший шанс закрепиться на уровне КХЛ. Желаю им удачи! » — цитирует Якушева «Чемпионат».

Гутик перешел к «красно-белым в результате обмена. В обратном направлении проследовали нападающие Никита Ефремов, Даниэль Усманов и Егор Чезганов, а также права на Максима Мусорова

В текущем сезоне Гутик набрал 28 (12+16) очков в 44 матчах за клуб из Владивостока.