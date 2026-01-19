Минское «Динамо» одержало победу над СКА (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Вадим Шипачев — нападающий минского «Динамо» globallookpress.com

В составе «зубров» дубль оформил нападающий Станислав Галиев, отличившись на 8-й и 59-й минутах. Еще по шайбе забросили Николя Мелош на 25-й минуте и Вадим Шипачев на 39-й минуте.

У СКА отличились Маркус Филлипс на 29-й минуте, Матвей Поляков на 33-й и Николай Голдобин на 48-й минуте.

После этого матча минское «Динамо» располагается на 2-й позиции в таблице Запада с 63 очками в активе. СКА — на 7-й строчке с 53 баллами.