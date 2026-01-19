Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об эпизоде, в котором защитник «Адмирала» Либор Шулак забросил шайбу в свои ворота в очном противостоянии регулярного чемпионата КХЛ (5:2).

Анвар Гатиятулин globallookpress.com

«Видел ли я раньше такие голы, как сегодня забил защитник "Адмирала" Либор Шулак в свои ворота? Предпочитаю расценивать это так, что любой забитый гол — это действия атакующей команды. Где‑то правильно подкатились, где‑то заставили соперника ошибиться. Что тут комментировать? Не считаю это нужным. Мы все — люди, все ошибаемся. Ну да, такой момент был.

Год назад говорил, что при выезде на Дальний Восток самый тяжелый — третий матч? Если брать нашу серию, то у нас это будет уже пятый матч через день. Каждая игра сложная: и в Хабаровске две игры, и сейчас. И тут всё зависит от подготовки», — передает слова Гатиятулина «Матч ТВ».

После этого матча «Ак Барс» располагается на 2-й позиции в таблице Востока с 66-ю очками в активе. В следующей встрече казанцы вновь сыграют против «Адмирала» 21-го января.