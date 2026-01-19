Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об эпизоде, в котором защитник «Адмирала» Либор Шулак забросил шайбу в свои ворота в очном противостоянии регулярного чемпионата КХЛ (5:2).

Анвар Гатиятулин
Анвар Гатиятулин globallookpress.com

«Видел ли я раньше такие голы, как сегодня забил защитник "Адмирала" Либор Шулак в свои ворота?  Предпочитаю расценивать это так, что любой забитый гол — это действия атакующей команды.  Где‑то правильно подкатились, где‑то заставили соперника ошибиться.  Что тут комментировать?  Не считаю это нужным.  Мы все — люди, все ошибаемся.  Ну да, такой момент был.

Год назад говорил, что при выезде на Дальний Восток самый тяжелый — третий матч?  Если брать нашу серию, то у нас это будет уже пятый матч через день.  Каждая игра сложная: и в Хабаровске две игры, и сейчас.  И тут всё зависит от подготовки», — передает слова Гатиятулина «Матч ТВ».

После этого матча «Ак Барс» располагается на 2-й позиции в таблице Востока с 66-ю очками в активе.  В следующей встрече казанцы вновь сыграют против «Адмирала» 21-го января.