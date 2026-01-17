В Москве прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, где местный «Спартак» встретился с нижегородским «Торпедо».
Победу одержали гости, забив единственную шайбу на 29-й минуте матча, автором которой стал нападающий Глеб Пугачев. Встреча прошла на стадионе «Мегаспорт». Таким образом, «Торпедо» одержало третью победу подряд.
«Спартак», сыграв 45 матчей в сезоне, набрал 51 очко и занимает восьмое место в Западной конференции. «Торпедо», имея в активе 58 очков после 46 игр, располагается на четвертой строчке Западной конференции.