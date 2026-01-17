«Спартак», сыграв 45 матчей в сезоне, набрал 51 очко и занимает восьмое место в Западной конференции. «Торпедо», имея в активе 58 очков после 46 игр, располагается на четвертой строчке Западной конференции.

Победу одержали гости, забив единственную шайбу на 29-й минуте матча, автором которой стал нападающий Глеб Пугачев . Встреча прошла на стадионе «Мегаспорт». Таким образом, «Торпедо» одержало третью победу подряд.

В Москве прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, где местный «Спартак» встретился с нижегородским «Торпедо» .

1.95

Прогнозы•Завтра 16:30 Лада — Сочи. Прогноз и ставка Битва андердогов с Запада получится результативной

Хоккей•Сегодня 12:35 «Адмирал» — «Металлург»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•Вчера 21:46 СКА — «Сочи»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•15/01/2026 22:15 «Северсталь» — «Динамо Минск»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•15/01/2026 20:13 «Лада» — «Салават Юлаев»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Главные темы сейчас

Хоккей•15/01/2026 17:04 «Шанхай» — не «Вегас»: здоровье вынудило Жерара Галлана покинуть КХЛ

Хоккей•12/01/2026 09:59 Неделя КХЛ: «Трактор» — в топ-5 Востока, «Салават Юлаев» — седьмой, «Северсталь» — на 1-й строчке Запада

Хоккей•09/01/2026 19:29 Хитрый русский: как Замула обошёл правила, чтобы остаться в НХЛ

Хоккей•06/01/2026 14:09 МЧМ-2026: первое с 2012 года золото Швеции, крах североамериканцев

Хоккей•05/01/2026 08:44 Кузнецов своего счастья: почему Евгений меняет «Металлург» на «Салават»

Выбор читателей

Футбол•12/01/2026 23:20 Рок-н-ролл так и не заиграл: пять очевидных причин, почему «Реал» расстался с Алонсо

Футбол•13/01/2026 11:18 Десятая жертва Переса: почему увольнение Алонсо лишь маскирует системный кризис «Реала»

Футбол•09/01/2026 21:15 Слишком мало и слишком поздно: трансфер Семеньо и охота за Гехи не спасут надежды «Ман Сити» на титул

Футбол•12/01/2026 23:08 Трансферный дайджест. 6 — 12 января

Футбол•13/01/2026 21:23 Без грусти по Дивееву. ЦСКА присмотрел Адриелсона

Самое интересное

Бои•26/12/2025 20:19 7 самых ярких нокаутов UFC в 2025-м: Левый хук Прохазки, хай-кик Салкилда и еще 5 штук

Футбол•25/12/2025 16:56 Вездесущий Джака, Субименди и прорыв Экитике. Топ-10 лучших трансферов сезона АПЛ

Футбол•25/12/2025 14:40 Напарник для Бруну: Балеба и другие кандидаты в центр поля «Манчестер Юнайтед»

Футбол•25/12/2025 12:52 Заложник «Фантастической четверки»: почему Алонсо приходится выживать в «Реале»