В Москве прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, где местный «Спартак» встретился с нижегородским «Торпедо».

Глеб Пугачев globallookpress.com

Победу одержали гости, забив единственную шайбу на 29-й минуте матча, автором которой стал нападающий Глеб Пугачев.  Встреча прошла на стадионе «Мегаспорт».  Таким образом, «Торпедо» одержало третью победу подряд.

«Спартак», сыграв 45 матчей в сезоне, набрал 51 очко и занимает восьмое место в Западной конференции.  «Торпедо», имея в активе 58 очков после 46 игр, располагается на четвертой строчке Западной конференции.