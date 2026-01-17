Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин остался не очень доволен уверенной победой своей команды в матче с «Адмиралом» (8:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Разин
Андрей Разин globallookpress.com

«Игра очень сильно не понравилась, потому что, можно сказать, занимались мазохизмом.  Вместо того чтобы играть по счету, мы очень много глупых ошибок наделали.  И если бы не шестой гол, который Толчинский забил, все могло бы и по-другому закончиться.

Я считаю, что сегодня, наверное, все-таки самолетная голова была еще такая, спящая немножко.  Во сне были немножко, скажем так», — сказал Разин на пресс-конференции после матча.

Для магнитогорцев эта победа стала седьмой кряду в чемпионате, команда продолжает уверенно лидировать на «Востоке» с 74 очками.