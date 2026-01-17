Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин остался не очень доволен уверенной победой своей команды в матче с «Адмиралом» (8:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Разин globallookpress.com

«Игра очень сильно не понравилась, потому что, можно сказать, занимались мазохизмом. Вместо того чтобы играть по счету, мы очень много глупых ошибок наделали. И если бы не шестой гол, который Толчинский забил, все могло бы и по-другому закончиться.

Я считаю, что сегодня, наверное, все-таки самолетная голова была еще такая, спящая немножко. Во сне были немножко, скажем так», — сказал Разин на пресс-конференции после матча.

Для магнитогорцев эта победа стала седьмой кряду в чемпионате, команда продолжает уверенно лидировать на «Востоке» с 74 очками.