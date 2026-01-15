Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли прокомментировал уход Жерара Галлана с поста главного тренера команды.

Жерар Галлан globallookpress.com

«Очевидно, он нездоров, поэтому он пытается восстановиться. Мы рады, что он уделяет этому время. Жерар — отличный тренер и отличный человек. Лично мне очень нравилось играть под его руководством, мне нравился его стиль игры. Очень жаль, что он ушел, очень обидно терять такого хорошего тренера.

Удалось ли с ним поговорить? Да, я отправил ему сообщение, пожелал удачи и поблагодарил за всю проделанную работу в этом сезоне. Я просто надеюсь, что он поправится и сможет провести время со своей семьей. Пожелал ему здоровья. Надеюсь, мы еще увидимся в будущем», — цитирует Меркли «Матч ТВ».

«Шанхай» занимает 9-е место в Западной конференции, набрав 43 очка.