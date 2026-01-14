Бывший тренер «Лады» Никита Щитов высказался о работе Андрей Разина на посту наставника «Металлурга».

Андрей Разин
Андрей Разин globallookpress.com

«Разин уже не первый год доказывает, что он один из лучших тренеров КХЛ, и он уже был признан лучшим тренером.  Я считаю, что он достоин хорошего контракта.  Это главный тренер в хорошей организации, который проделывает большую работу.  А труд должен оплачиваться.  Можно Андрея Разина только поздравить, он этого заслужил.  Не вижу ничего плохого в том, что ему сейчас дали контракт.  Теперь и тренер, и клуб будут спокойнее.  Там видят работу, направленную на перспективу всей структуре клуба.  Все закономерно и правильно», — цитирует Щитова «Матч ТВ».

«Металлург» в настоящий момент с 70 очками в активе занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.