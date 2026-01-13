Президент Федерации хоккея России (ФХР), Владислав Третьяк, поздравил нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачева с достижением отметки в 1000 очков в КХЛ.

Вадим Шипачев globallookpress.com

«От имени Федерации хоккея России и от себя лично поздравляю Вадима Шипачева с покорением грандиозной бомбардирской вершины. 1000 очков в КХЛ — абсолютный рекорд нашего клубного хоккея, который еще долго не будет побит. Такое достижение по силам только великому спортсмену, каким и является Шипачев» — цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.

Юбилейное очко Шипачев заработал в матче с «Адмиралом», который завершился со счетом 2:1 в пользу «Динамо». Этот матч прошел 12 января в рамках Чемпионата КХЛ. На данный момент в активе форварда 314 заброшенных шайб и 686 результативных передач в 1102 проведенных матчах.