Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Матвея Заседы, прокомментировал обмен своего клиента из «Амура» в «Нефтехимик».

Матвей Заседа globallookpress.com

«Для Матвея обмен в "Нефтехимик" — это хороший вариант. Для нижнекамского клуба, думаю, тоже хороший. Неожиданностью обмен не стал. Матвей до последнего надеялся, что он сможет попасть в состав "Амура", но тренера он не устраивал. Поэтому и возникла такая возможность обмена, — цитирует Бабаев "Матч ТВ".

В текущем сезоне 26‑летний форвард провел за "Амур" 28 матчей и набрал 10 (5+5) очков.