Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Матвея Заседы, прокомментировал обмен своего клиента из «Амура» в «Нефтехимик».

Матвей Заседа
Матвей Заседа globallookpress.com

«Для Матвея обмен в "Нефтехимик" — это хороший вариант.  Для нижнекамского клуба, думаю, тоже хороший.  Неожиданностью обмен не стал.  Матвей до последнего надеялся, что он сможет попасть в состав "Амура", но тренера он не устраивал.  Поэтому и возникла такая возможность обмена, — цитирует Бабаев "Матч ТВ".

В текущем сезоне 26‑летний форвард провел за "Амур" 28 матчей и набрал 10 (5+5) очков.