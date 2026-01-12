Александр Овечкин, российский форвард «Вашингтон Кэпиталз», в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторз» забросил шайбу и сделал результативную передачу.

Александр Овечкин globallookpress.com

В текущем сезоне 40-летний Овечкин набрал 40 очков (20 голов и 20 передач) в 46 матчах. Это позволило ему повторить рекорд Игоря Ларионова по количеству очков среди российских игроков в возрасте 40 лет. В сезоне 2000/2001 Ларионов забросил 9 шайб и отдал 31 передачу в 65 матчах.

Рекорд НХЛ по количеству очков в возрасте 40 лет принадлежит Горди Хоу, который набрал 103 очка в 76 матчах. Александр занимает 12-е место в этом списке.