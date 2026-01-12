Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский высказался об обмене нападающего Данила Юртайкина в «Амур» на форварда Матвея Заседу.

Данил Юртайкин перешел в «Амур» t.me/wolfstaya

«Заседа техничный праворукий нападающий с хорошим, нацеленным броском. Под руководством Игоря Владимировича в "Спартаке" был лучший отрезок в карьере Матвея. Так что тренерский штаб знает его сильные стороны и, уверен, найдет нужное применение его способностей.

Мы рассчитываем, на то, что этот обмен пойдет на пользу и Матвею и Данилу», — сказал Марчинский пресс-службе «Нефтехимика».

В нынешнем сезоне Заседа провел за «Амур» 28 матчей, забросил 5 шайб и сделал столько же голевых передач.