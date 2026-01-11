Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о матче против «Трактора»(1:4).

Ярослав Люзенков globallookpress.com

«Хорошая боевая игра. Исполнители "Трактора" сегодня свои моменты забили. У нас второй период был неплохим. Забили бы еще один гол, и игра могла быть чуть другой. Ключевой момент — мы пропустили вторую шайбу, и большинство у нас сегодня не сработало», — цитирует Люзенкова «Матч ТВ».

На данный момент «Сибирь» занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ, имея в активе 39 очков после 45 матчей. «Трактор» расположился на пятой строчке, заработав 48 очков после того же количества игр.