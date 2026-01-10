«Северсталь» одержала победу над «Торпедо» (7:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Адам Лишка — нападающий «Северстали» globallookpress.com

В 1-м периоде команды на двоих забросили 4 шайбы. У «Северстали» отличились Давид Думбадзе на 2-й минуте, Александр Скоренов на 9-й и Руслан Абросимов на 16-й минуте.

Единственную шайбу в составе «Торпедо» в 1-м периоде забросил Василий Атанасов на 16-й минуте.

Во 2-м отрезке «Северсталь» снова забросила 3 шайбы, отличились Руслан Абросимов на 32-й минуте, Адам Лишка на 37-й и Николай Чебыкин на 39-й минуте. У «Торпедо» гол записал на свой счет Василий Атанасов на 26-й минуте.

В заключительном периоде «Торпедо» попыталось отыграться, забросив 4 шайбы. Голы записали на свой счет Антон Сизов на 40-й минуте, Максим Летунов на 54-й минуте, Владислав Фирстов на 58-й и Богдан Конюшков на 59-й минуте.

Единственную шайбу у «Северстали» в 3-м периоде забросил Адам Лишка на 47-й минуте.

После этого матча «Северсталь» занимает 1-е место в таблице Запада с 61-м очком в активе. «Торпедо» — на 6-й позиции с 52 баллами.