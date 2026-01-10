Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды над СКА (5:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Разин
Андрей Разин globallookpress.com

«Такая будничная игра.  Эмоций было немного.  Но сыграли правильно, вовремя забили.  Вовремя подтащил Набоков.  Как‑то все получилось близко к идеальному.  Хотя хотелось бы сыграть на ноль.

Как удалось задавить СКА?  Мы стараемся не перегружать ребят, давать им примерно одинаковое игровое время.  И у нас хорошие тренеры по физподготовке, хорошо идет восстановление.  А вообще, было видно, что ребята выхолощенные и на голы реагировали не очень активно.

Как удалось набрать 22 очка из 24 возможных за 12 встреч?  Мы вдалбливаем в голову ребятам, что любой соперник — это два очка на кону.  Без разницы, это "Авангард", или "Локомотив", или "Сочи".  Поэтому всегда выходим с настроем», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

«Металлург» с 70 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.