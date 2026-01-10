Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды над СКА (5:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Разин globallookpress.com

«Такая будничная игра. Эмоций было немного. Но сыграли правильно, вовремя забили. Вовремя подтащил Набоков. Как‑то все получилось близко к идеальному. Хотя хотелось бы сыграть на ноль.

Как удалось задавить СКА? Мы стараемся не перегружать ребят, давать им примерно одинаковое игровое время. И у нас хорошие тренеры по физподготовке, хорошо идет восстановление. А вообще, было видно, что ребята выхолощенные и на голы реагировали не очень активно.

Как удалось набрать 22 очка из 24 возможных за 12 встреч? Мы вдалбливаем в голову ребятам, что любой соперник — это два очка на кону. Без разницы, это "Авангард", или "Локомотив", или "Сочи". Поэтому всегда выходим с настроем», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

«Металлург» с 70 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.