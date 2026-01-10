Нападающий «Нефтехимика» Иван Николишин оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:2).

Иван Николишин — нападающий «Нефтехимика» t.me/wolfstaya

«Хорошая получилась игра, обоюдоострая. Хорошо, что смогли вернуться в игру и забить такие важные для нас голы. Болельщикам спасибо, они у нас замечательные, спасибо, что гнали нас вперёд. При такой поддержке по-другому мы играть не могли.

Какой отрезок матча стал ключевым сегодня? Думаю, что первый гол, когда мы забили, это и было переломным моментом встречи.

Главный фактор, который повлиял на победу? Самоотдача, наверное. Также вера, вера в результат и в то, что мы делаем. Мы гнули свою линию, думаю, это и принесло нам успех. Третий период получился огненным. Вот, расскажу немного подробнее. Просто мы играли так же и пытались ещё больше лезть на ворота соперника, доставлять туда шайбу, и отсюда и результат», — приводит слова Николишина пресс-служба «Нефтехимика».

После этого матча «волки» занимают 5-е место в таблице Востока с 47-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Ак Барса» 13-го января.