Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды от «Металлурга» (1:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Хочу поздравить соперника с хорошей игрой. Приятно, когда команда играет в интересный хоккей. Но не совсем приятно проигрывать. Это спорт, это жизнь. Будем смотреть, где нам что подтянуть, чтобы двигаться дальше.

Не хватило ли команде характера? Абсолютно. Вопрос в точку. Мастерство хорошо, когда к тому же есть характер. Об этом было сказано и перед игрой, и в перерыве. Даже после матча. Этот элемент самый важный. Каким бы ты ни был талантливым, но если не готов бороться за нейтральную шайбу, то успеха не будет. Эти слова были сказаны в доброй форме. Надеюсь, ребята воспримут это правильно. Тут важно иметь диалог с командой и с каждым игроком. Но в нашем коллективе важны лидеры, которые зададут тон, а остальные подхватят», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

СКА с 49 очками занимает 7-е место в Западной конференции.