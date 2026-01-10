Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды от «Металлурга» (1:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Хочу поздравить соперника с хорошей игрой.  Приятно, когда команда играет в интересный хоккей.  Но не совсем приятно проигрывать.  Это спорт, это жизнь.  Будем смотреть, где нам что подтянуть, чтобы двигаться дальше.

Не хватило ли команде характера?  Абсолютно.  Вопрос в точку.  Мастерство хорошо, когда к тому же есть характер.  Об этом было сказано и перед игрой, и в перерыве.  Даже после матча.  Этот элемент самый важный.  Каким бы ты ни был талантливым, но если не готов бороться за нейтральную шайбу, то успеха не будет.  Эти слова были сказаны в доброй форме.  Надеюсь, ребята воспримут это правильно.  Тут важно иметь диалог с командой и с каждым игроком.  Но в нашем коллективе важны лидеры, которые зададут тон, а остальные подхватят», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

СКА с 49 очками занимает 7-е место в Западной конференции.