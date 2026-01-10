Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков подвел итог матча против «Северстали»(6:7).

Алексей Исаков globallookpress.com

«Ответственность за поражение беру на себя. Изначально был не совсем правильный план. Погорели на ошибках, на которых не должны были гореть. Соперник зашел правильно в матч, догонять было сложно.

Играют команды, у которых есть нападающие, способные забить. Мне не понравилось, что совершили много индивидуальных ошибок», — цитирует Исакова «Матч ТВ».

После этого матча «Северсталь» занимает 1-е место в таблице Запада с 61-м очком в активе. «Торпедо» — на 6-й позиции с 52 баллами.