Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался по поводу погони Александра Овечкина за новым рекордом по голам в НХЛ.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Сейчас многие ожидают, когда Овечкин сможет побить абсолютный рекорд Гретцки. Уверен, весь "Вашингтон" будет стараться помочь Александру добиться этого результата. Думаю, уже в этом году Овечкин сможет превзойти и этот рекорд Гретцки.

Я бы не стал сейчас говорить, что Овечкин стал более великим, чем Гретцки. Нужно дойти до этого результата в виде абсолютного рекорда. А потом уже сами руководители НХЛ и хоккеисты определят, какое имя ему дать», — цитирует Быкова Sport24.

На счету 40-летнего форварда 992 (915+77) гола в НХЛ с учетом плей-офф. На счету Грецки 1016 заброшенных шайб.