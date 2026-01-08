Андрей Матвеев — агент французского нападающего СКА Пьеррика Дюбе высказался о вероятном расторжении контракта форварда с питерским клубом.

Пьеррик Дюбе покинет СКА globallookpress.com

«Мы ведём работу по расторжению контракта, надеюсь, что в скором времени найдём с клубом в этом плане общий компромисс. Никаких негативных моментов и конфликтов со СКА нет, всё в рабочем режиме. Такая работа ведётся, потому что Пьеррик не в составе с начала декабря, и мы пришли к выводу, что надо что-то менять.

Самое главное, обе стороны находятся в диалоге, есть конструктивное общение. Понятное дело, что оставаться он в команде уже не будет, но никаких ни на кого обид и разочарований нет. Не хотелось бы никого делать виноватым, мы с позитивом делаем свою работу», — цитирует Матвеева ТАСС.

Напомним, что Дюбе перешел в СКА по ходу нынешнего сезона из «Трактора». В 7-и встречах за команду из Санкт-Петербурга форвард сделал 2 голевые передачи.