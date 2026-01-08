Нападающий петербургского СКА Никита Дишковский прокомментировал победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который завершился со счетом 4:3. Он отметил прогресс команды в последнее время.

Никита Дишковский globallookpress.com

«Мы лишь немного изменили нашу игру в средней зоне. Теперь мы играем увереннее, берём на себя ответственность и больше забиваем. В начале сезона нам было сложно забросить больше трех шайб за матч. Сейчас же мы побеждаем благодаря хорошей реализации», — сказал Дишковский, слова которого приводит «Спорт День за Днем».

СКА идет на седьмом месте в Западной конференции с 49 очками после 40 матчей. Следующий матч команда проведёт 10 января на выезде против магнитогорского «Металлурга».