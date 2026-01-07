Наставник СКА Игорь Ларионов считает, что Николай Голбодин наконец стал прислушиваться к словам тренерского штаба, но призывает его не почивать на лаврах.

Игорь Ларионов globallookpress.com

В матче регулярного чемпионата против «Лады» (5:4 ОТ), Голдобин стал главным героем, забросив решающую шайбу в овертайме и набрав 4 (2+2) очка.

«Важно было достучаться до парня. Но ты говоришь об игроке, которому 30 лет. Четыре очка — это фантастический результат, но результат живет только один день. На следующий день нужно снова работать.

Мы рады за Голди, начал делать ту работу, которую от него просим. Никто никогда не хочет воспитывать игрока. Все видно на сцене, там ты видишь фальш. Он работает хорошо. Надеюсь, он продолжит так же», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

СКА с 49 очками занимает 7-ю строчку на «Западе». Теперь команде предстоит гостевая игра 10 января против «Металлурга».