Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о последних новостях из лазарета команды из Санкт-Петербурга.

Игорь Ларионов
Игорь Ларионов globallookpress.com

«По Игорю Ларионову‑младшему пока нет даты.  Через четыре‑пять дней поймем ситуацию.

По Матвею Короткому получил хорошую новость, что сможет подключиться к команде 20 января.  Возьмем 10–12 дней, чтобы он подготовился.  Не хотим форсировать.

Андрей Локтионов тоже, может быть, выйдет в матче с китайской командой», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

СКА с 49 очками занимает 7-ю строчку на «Западе».  Теперь команде предстоит гостевая игра 10 января против «Металлурга».