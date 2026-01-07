Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о последних новостях из лазарета команды из Санкт-Петербурга.

Игорь Ларионов globallookpress.com

«По Игорю Ларионову‑младшему пока нет даты. Через четыре‑пять дней поймем ситуацию.

По Матвею Короткому получил хорошую новость, что сможет подключиться к команде 20 января. Возьмем 10–12 дней, чтобы он подготовился. Не хотим форсировать.

Андрей Локтионов тоже, может быть, выйдет в матче с китайской командой», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

СКА с 49 очками занимает 7-ю строчку на «Западе». Теперь команде предстоит гостевая игра 10 января против «Металлурга».