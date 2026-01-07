Легенда мирового хоккея Сергей Федоров рассказал о своем поступке, который считает большой ошибкой в спортивной карьере.

Сергей Федоров globallookpress.com

«Хочу сделать шаг назад. Думаю, сейчас, как и много лет назад, понимаю, что принял неверное решение уйти. Дело не столько в том, что я ушёл, сколько в деловой стороне вопроса. Очень сожалею об этом. Это самое большое и, пожалуй, единственное сожаление, которое у меня есть. Мне следовало остаться в "красных крыльях" как можно дольше.

Но, как говорится, пока не попробуешь, не узнаешь, что это такое. Хочу, чтобы болельщики помнили: как бы легко ни было на льду, это всё равно был трудный путь, особенно с учётом травм. Поэтому хочу, чтобы они понимали — нужно выкладываться каждую игру, несмотря ни на что. Травма или нет, но как только ты надеваешь форму и выходишь на лёд, делаешь всё возможное, чтобы забить гол или выиграть матч. Вот чего я хотел», — сказал Федоров сайту «Детройта».

13 января 91-й номер, под которым играл Федоров в «Детройте» выведут из обращения и вывесят под сводами домашней арены. Нападающий в составе «Ред Уингз» три раз выигрывал Кубок Стэнли. Команду он покинул в сезона-2002/2003.