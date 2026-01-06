Алексей Жамнов, главный тренер «Спартака», подвел итог матча против «Северстали» (2:1).

Алексей Жамнов globallookpress.com

«Думаю, интересная игра с обеих сторон. Было много атак и голевых моментов. По нашей команде могу сказать, что ребята молодцы. Старались выполнять игровое задание. Победа тяжелая, но мы ее добыли.

Выбор Загидулина? Просто смотрим, кто посвежее. Видно, Георгиев немножко подустал уже, потому что он провел много игр подряд. Зага молодец, справился. Держал нас в игре достойно.

Третья игра с "Северсталью" в сезоне, и все в одну шайбу? Противостояние… По-моему, две команды в нашей лиге сейчас, которые играют больше всех между собой. У нас по шесть игр было в регулярке, и в плей-офф мы всё время играли друг против друга. Поэтому, наверное, уже настолько знаем… И понятно, что игры будут кость в кость. Но интересно, с другой стороны», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Спартак» набрал 49 очков. Команда из Москвы идет на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 57-ю баллами — вторая.