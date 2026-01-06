Молодежный чемпионат мира по хоккею завершился финальным матчем между сборными Швеции и Чехии. Победу одержала сборная Швеции со счетом 4:2, став победителем турнира.

Молодежная сборная Швеции iihf.com

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Каспер Юстовора, Виктор Эклунд, Саша Бумедьенн и Ивар Штенберг. Сборная Чехии ответила голами Адама Иржичека и Матея Кубиэсы.

Отметим, что последний раз Швеция выигрывала молодежный чемпионат мира 14 лет назад.

Напомним, что полуфинале турнира Швеция в серии буллитов обыграла Финляндию (4:3), а Чехия победила Канаду в основное время со счетом 6:4.