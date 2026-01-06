«Металлург» набрала 66 очков и по-прежнему занимает первое место в Восточной конференции, «Локомотив» с 59 баллами продолжает возглавлять турнирную таблицу Запада.

Голами в составе гостей отличились Никита Черепанов (4'), Максим Березкин (20'), Артур Каюмов (28') и Мартин Гернат (60').

В составе победителей по шайбе забросили Люк Джонсон (26'), Андрей Козлов (45'), Дмитрий Силантьев (50'), Макар Хабаров (56') и Валерий Орехов (65').

«Металлург» на своем льду «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.

