Официальный сайт НХЛ организовал опрос среди журналистов для выявления кандидатов на «Колдер Трофи» — награду, вручаемую лучшему новичку сезона.
В результате голосования лидирующую позицию занял защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер, набравший 78 очков. Пятнадцать журналистов отдали ему свой голос. Второе место досталось вратарю «Миннесоты» Йесперу Валльстедту (50 очков), а третье — защитнику «Анахайма» Беккетту Сеннеке (47 очков).
На четвертом месте оказался российский форвард «Монреаля» Иван Демидов, получивший 41 очко и один голос за первое место. Замыкает топ-5 его соотечественник, голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров, набравший 6 очков.