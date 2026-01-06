На четвертом месте оказался российский форвард «Монреаля» Иван Демидов , получивший 41 очко и один голос за первое место. Замыкает топ-5 его соотечественник, голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров , набравший 6 очков.

В результате голосования лидирующую позицию занял защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер , набравший 78 очков. Пятнадцать журналистов отдали ему свой голос. Второе место досталось вратарю «Миннесоты» Йесперу Валльстедту (50 очков), а третье — защитнику «Анахайма» Беккетту Сеннеке (47 очков).

Официальный сайт НХЛ организовал опрос среди журналистов для выявления кандидатов на «Колдер Трофи» — награду, вручаемую лучшему новичку сезона.

1.99

Прогнозы•Завтра 03:30 Айлендерс — Нью-Джерси. Прогноз и ставка «Айлендерс» не отдадут очки на домашнем льду

Главные темы сейчас

Хоккей•Вчера 08:44 Кузнецов своего счастья: почему Евгений меняет «Металлург» на «Салават»

Хоккей•Вчера 09:28 Неделя КХЛ: Спад «Динамо», перфоманс в Нижнем, локальные неудачи «Амура»

Хоккей•29/12/2025 09:58 Неделя КХЛ: «Барыс» выпал из зоны плей-офф, «Динамо» Минск возглавило Запад

Хоккей•23/12/2025 22:09 МЧМ-2026: чего ждать от турнира в Сент-Поле и Миннеаполисе?

Хоккей•22/12/2025 10:58 Неделя КХЛ: Яркий «Металлург» Мг, проблемы «Шанхайских Драконов», борьба «Сибири»

Выбор читателей

Самое интересное

Футбол•31/12/2025 15:39 Месси, Роналду, Мбаппе, Холанн или Кейн: кто стал лучшим бомбардиром 2025 года?

Футбол•31/12/2025 13:41 Победители и неудачники 2025-го: первый титул Кейна, нестареющие Месси и Роналду, проблемный Винисиус и умопомрачительный футбол сборных

Бои•31/12/2025 10:23 Второй пояс Махачева, возвращение Яна, уход Джонса — главные итоги UFC в 2025 году

Футбол•30/12/2025 17:23 АПЛ пожирает Европу: как «Челси» превратил «Страсбург» в свой полигон, и почему это ждет остальных